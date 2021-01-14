Estetik merkezine kamp kurdular

Manken-şarkıcı Ece Gürsel, ilerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan sunucu Defne Samyeli ve kızları Deren- Derin Talu hakkında çok konuşulacak iddiada bulundu. Gürsel, güzellikleriyle dikkat çeken anne ve kızların, bu hale gelebilmek için güzellik merkezinde çok fazla mesai harcadıklarını aktardı. 48 yaşındaki Samyeli ile 17 yaşındaki Derin ve 24 yaşındaki Deren ile aynı estetik doktoruna gittiklerini söyleyen Gürsel, “3’ünü benim doktorum yapıyor. Her yerleri estetik. Her gittiğimde oraya kamp kurmuşlar. Ama sorsan yüz yogası. Baba kür diyorlar” sözleriyle anne ve kızlarının güzellik sırlarını ifşa etti.