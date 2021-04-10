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10 Nisan 2021 Cumartesi 10:40:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 10:40:00

Ece Erken'den ünlülere para isteme şakası

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Ece Erken, Youtube kanalı için Arto, Safiye Soyman, Tanju Çolak ve Metin Uca gibi birçok isimden para istedi. 'Tefeciye düştüm' diyen Erken, aldığı cevapların şaşkınlığıyla "Kim dost kim düşman gördük" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı için erkek arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile video çeken Erken, bu sefer de ünlü isimleri arayıp para istedi.İlk Arto'yu arayan Erken, "Acil paraya ihtiyacım var karakoldayım. Bana 5 bin TL gönderir misin" dedi. Erken'in isteği karşısında şoke olan Arto ise "Hesap numaranı gönder hemen atayım" dedi. Bunun üzerine şarkıcı Safiye Soyman'ı arayan Erken 10 bin TL istedi. Üzerinde nakit olmadığını söyleyen Soyman ise hemen yanındaki arkadaşlarından isteyerek Erken'e geri döneceğini söyledi.

EN YAKININDAN OLUMSUZ YANIT

Şaka yaptığını açıkladığı Soyman'ın "Senin zengin sevgilin var benden isteyince şaşırdım" demesi üzerine şaşkına dönen Erken, kahkaha atarak konuyu geçiştirdi. Para istediği Tanju Çolak'ın da olumlu cevabıyla sevinen Erken, en yakın arkadaşı Sezer'den 100 bin TL borç istedi. Ünlü isim, en yakın arkadaşının "Bütün paramı borsaya yatırdım. Çekersem çok zararım olur" demesi üzerine de ne diyeceğini bilemedi. Erken son olarak televizyoncu Metin Uca'yı aradı. Erken'in 5 bin TL istemesiyle şaşıran Uca, "Ben de zor durumdayım" cevabını verdi. Erken'in kendisine şaka yaptığını öğrenen Uca "O zaman sen bana gönder diyerek" takılmadan edemedi.

Etiketler : ece erken ünlü şaka
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