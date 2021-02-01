01 Şubat 2021 Pazartesi 19:40:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 11:42:00
Ece Erken'den Uludağ pozu
Ece Erken, okulların tatil olmasıyla birlikte oğlu Eymen ile birlikte tatile çıktı.
Uludağ’ da tüm gün kayak yapan Erken bir arada Eymen ile birlikte kızağa binerek güzel havanın keyfini çıkardı. Ece Erken, artık Youtube'a video çektiğini söyledi.
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