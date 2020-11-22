Ece Erken: Alıştırdım onu

22 Kasım 2020 Pazar 16:24:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 13:29:00
Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik sorularına yanıt geldi: Artık kısmet
Ece Erken, bir süredir birlikte olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik sorularına ayak üstü cevap verdi.
Akmerkez'de görüntülenen Ece Erken, özel hayatıyla ilgili gelen sorulara "İlişkimiz güzel gidiyor. Evlilik kısmet işi" dedi. Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun habercilere tepki göstermesiyle ilgili "Alıştırdım onu. Artık tepki göstermiyor" yanıtını verdi.