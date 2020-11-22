Ece Erken: Alıştırdım onu

Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik sorularına yanıt geldi: Artık kısmet

Akmerkez'de görüntülenen Ece Erken, özel hayatıyla ilgili gelen sorulara "İlişkimiz güzel gidiyor. Evlilik kısmet işi" dedi. Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun habercilere tepki göstermesiyle ilgili "Alıştırdım onu. Artık tepki göstermiyor" yanıtını verdi.