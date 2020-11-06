06 Kasım 2020 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 17:45:00
Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu artık kaçmıyorlar! İlişki tam gaz devam...
Ece Erken, bir dönem birliktelikleriyle olay olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisine tam gaz devam ediyor.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun evli olması nedeniyle eleştirilen Ece Erken, önceki gün erkek arkadaşıyla Etiler’de görüntülendi. Daha önce kameralardan köşe bucak kaçan ikili, bu kez görüntülendiklerini fark etseler de alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.
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