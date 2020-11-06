Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu artık kaçmıyorlar! İlişki tam gaz devam...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun evli olması nedeniyle eleştirilen Ece Erken, önceki gün erkek arkadaşıyla Etiler’de görüntülendi. Daha önce kameralardan köşe bucak kaçan ikili, bu kez görüntülendiklerini fark etseler de alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.