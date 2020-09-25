Ece Erken ile aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti: O fotoğrafı silmezseniz

Ece Erken ile aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti: O fotoğrafı silmezseniz

Ece Erken ve aşkı uğruna evliliğini bitiren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Görüntülendiklerini fark edince sinirlenen Mahmutyazıcıoğlu, muhabirlere tehditler savurdu.



Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çekmişti. Bu nedenle işinden istifa etmek zorunda kalan Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Romantik görüntüler sergileyen ikilinin o anlarını gazeteciler görüntüledi. Bunu fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan fırladı.

'O FOTOĞRAFI SİLMEZSENİZ BAKIN NELER OLUYOR!'

Günaydın'ın haberine göre; Sinirlerine hakim olamayan Mahmutyazıcıoğlu, üzerine yürüdüğü basın mensuplarına tehditler yağdırdı. "Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor!" diye bağıran avukatı, mekanın güvenliği sakinleştirmeye çalıştı. Erken ise hiç sesini çıkarmadı.