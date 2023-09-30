Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken önceki gün tek başına İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Tiny Home Show'u gezdi. Tiny house ve karavanlara ilgisi olduğunu belirten sunucu, Muttiny Tiny House standını gezerek 'Mobil Capsul Akıllı Ev' hakkında bilgiler aldı. Oğlu Eymen'in rahmetli olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu çok sevdiğini söyleyen Erken, "Eymen, Şafak ağabeyini çok seviyordu, Şafak, oğluma çok güzel babalık yaptı. Eymen'in şuan baba olarak gördüğü birisi yok" dedi. Erken, geçtiğimiz haftalarda oğlunun babası eski eşi Serkan Uçar'ın aylardır Eymen'le iletişim kurmadığını söylemişti.

