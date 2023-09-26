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26 Eylül 2023 Salı 07:18:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 07:18:00

Ebru'dan yürek burkan kutlama

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Ebru Şallı, lenfomaya yenilenerek yaşamını yitiren oğlu Pars Tan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Ebru Şallı, 2020 yılında lenfomaya yenilenerek hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Her fırsatta oğlu Pars'a özlemini dile getiren Şallı, oğlunun fotoğraflarını paylaşarak altına, "İyi ki doğdun melek oğlum Ponçiğim 'Tommy'siyle beraber. Seni tarifsiz seviyorum. İyi ki doğurmuşum seni... İyi ki... iyikim... Melek Ponçiğim ben hep seninleyim. 25.09.2010" notunu düştü.

Etiketler : ebru şallı pars tan lenfoma
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