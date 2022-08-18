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18 Ağustos 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 14:00:00

Ebru Yaşar'dan anlamlı hareket! Doğa için Ayvalık'ta

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Ebru Yaşar, geliriyle farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı konser serisinin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Şarkıcı Ebru Yaşar, tüm geliriyle farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin üçüncüsü Ayvalık Açıkhava'da gerçekleştirdi. Yaşar, sahne performansı ve repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran Yaşar, "Altı Açıkhava konserinden hiçbir ücret almadan tamamen sevgimle, tamamen saygımla ve tamamen insani aslında borcumla diyeyim geleceğe hayata sizleri de katarak sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz" diye konuştu.

Etiketler : ebru yaşar konser hatıra ormanı
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