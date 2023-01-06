Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte

Manken Ebru Şallı 18 yaşındaki oğlu Beren Tan ve kız arkadaşıyla önceki gün objektiflere yansıdı. Bir AVM'de alışveriş yapan ekipten flaşların patlamasıyla panik yaşayan Beren, kız arkadaşıyla birlikte hızla uzaklaşırken, annesi muhabirlerle sohbet etti. Şallı, "Kendisi oğlumun kız arkadaşı. Beraber alışveriş yapmaya geldik. Biz daha önce tanışmıştık" dedi. Şallı'nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

