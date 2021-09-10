Alaçatı'da 'ev'lendiler

Alaçatı'dan ev alan ünlüler kervanına Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti de dahil oldu. 26 yaşındaki basketbolcu 'Destan' dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin'le aşklarının başladığı yer olan Çeşme'de lüks bir villa satın aldı. Yaz aylarının büyük kısmını Ebru Şahin'le tatil yaparak geçiren Cedi Osman, Alaçatı'da havuzlu ve 4 odalı bir taş evin sahibi oldu. Çift, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, Mesut Özil, Caner Erkin, Beyazıt Öztürk, Sinan Engin, Burcu Esmersoy, Okan Buruk ve Ece Erken gibi isimlerin gözde tatil beldesinde evleri bulunuyor.

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