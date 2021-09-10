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10 Eylül 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 14:00:00

Ebru Şahin ve Cedi Osman, Alaçatı'da 'ev'lendiler

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Oyuncu Ebru Şahin'le 1 yıldır birlikte olan NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Alaçatı'dan ev aldı. Çiftin taş eve 8 milyon lira ödediği iddia edildi.

Alaçatı'dan ev alan ünlüler kervanına Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti de dahil oldu. 26 yaşındaki basketbolcu 'Destan' dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin'le aşklarının başladığı yer olan Çeşme'de lüks bir villa satın aldı. Yaz aylarının büyük kısmını Ebru Şahin'le tatil yaparak geçiren Cedi Osman, Alaçatı'da havuzlu ve 4 odalı bir taş evin sahibi oldu. Çift, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, Mesut Özil, Caner Erkin, Beyazıt Öztürk, Sinan Engin, Burcu Esmersoy, Okan Buruk ve Ece Erken gibi isimlerin gözde tatil beldesinde evleri bulunuyor.

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Etiketler : ebru şahin cedi osman alaçatı magazin
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