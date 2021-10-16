NBA'de oynayan basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlilik hazırlıkları yapan oyuncu Ebru Şahin, cilt bakımıyla ilgili sırlarını paylaştı. Şahin, her gün yüzüne tarçın, bal ve süt karışımı bir maske uyguladığını söyledi. Oyuncu, ayrıca saçlarına zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı sürdüğünü belirtti.

