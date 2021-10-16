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16 Ekim 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 12:00:00

Ebru Şahin cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı

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'Destan' dizisinde savaşçı bir karakter 'Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin, Vichy'nin lansmanında yer aldı.

NBA'de oynayan basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlilik hazırlıkları yapan oyuncu Ebru Şahin, cilt bakımıyla ilgili sırlarını paylaştı. Şahin, her gün yüzüne tarçın, bal ve süt karışımı bir maske uyguladığını söyledi. Oyuncu, ayrıca saçlarına zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı sürdüğünü belirtti.

Etiketler : ebru şahin cedi osman cilt bakımı saç bakımı magazin haberleri
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