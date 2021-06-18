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18 Haziran 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 15:30:00

Duygusallık itirafı

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Rol aldığı 'Kağıt Ev' dizisi final yapan Tuvana Türkay, son sahnesinde gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

Rol aldığı 'Kağıt Ev' dizisi final yapan Tuvana Türkay, son sahnesinde gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, "Çok duygusal bir yapım var. Ekip arkadaşlarımdan ayrıldığım için o gün duygulandım ve çok ağladım" dedi. Yağmurluğuyla dikkat çeken oyuncu, marka takıntısı olmadığını da dile getirdi.

Etiketler : Kağıt Ev Tuvana Türkay Nişantaşı
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