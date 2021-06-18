Duygusallık itirafı

Rol aldığı 'Kağıt Ev' dizisi final yapan Tuvana Türkay, son sahnesinde gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, "Çok duygusal bir yapım var. Ekip arkadaşlarımdan ayrıldığım için o gün duygulandım ve çok ağladım" dedi. Yağmurluğuyla dikkat çeken oyuncu, marka takıntısı olmadığını da dile getirdi.