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08 Mart 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 11:00:00

Duygusal ziyaret

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'Yasak Elma' dizisinde rol alan oyuncu Biran Damla Yılmaz, Silivri Canları Barınağı'nda duygusal anlar yaşadı.

'Yasak Elma' dizisinde rol alan oyuncu Biran Damla Yılmaz, Silivri Canları Barınağı'nda duygusal anlar yaşadı. Uzun zamandır barınağa destek olan ve oradan bir de köpek sahiplenen Yılmaz, saatlerce hayvanları besleyerek, onlarla oyunlar oynadı. Hayvanların sahiplenilmesi için sevenlerine çağrıda bulunan Yılmaz, "Bugün onlarla yüz yüze gelince kendi adıma ve insanlık adına çok utandım. Hadi bize ihtiyacı olan çocukların sesi olalım. Onların koşulsuz sevgisiyle şifa bulalım" dedi.

Etiketler : Duygusal ziyaret Yasak Elma Biran Damla Yılmaz
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