Duygusal veda

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalkavan'ın ölümü sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, Kalkavan'a sarıldığı fotoğrafın üzerine duygusal bir not yazdı: "Eğer Billur Kalkavan'ı hiç tanımadıysanız.... Sadece yanında olmak bile eğitirdi insanı. Mesela ne görürdünüz onda biliyor musunuz; elinde olmayanlar için şikayet etmek yerine olanlar için şükretmeyi.. Kimsenin arkasından konuşmamayı, saygısızlık yapmadan açık sözlü ve dürüst olmayı...''