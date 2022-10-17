Duygusal veda
Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalkavan'ın ölümü sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, Kalkavan'a sarıldığı fotoğrafın üzerine duygusal bir not yazdı: "Eğer Billur Kalkavan'ı hiç tanımadıysanız.... Sadece yanında olmak bile eğitirdi insanı. Mesela ne görürdünüz onda biliyor musunuz; elinde olmayanlar için şikayet etmek yerine olanlar için şükretmeyi.. Kimsenin arkasından konuşmamayı, saygısızlık yapmadan açık sözlü ve dürüst olmayı...''