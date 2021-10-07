Duygudan duyguya koşacaktı

Beşinci bölümde final yapacak olan başrollerinde Begüm Birgören, Aslıhan Güner, Barış Kılıç ve Timur Acar'ın yer aldığı 'Uzak Şehrin Masalı' dizisi reyting kurbanı oldu. Begüm Birgören, canlandırdığı Sonay karakterine duygusal bir mesajla veda etti. Oyuncu, "Güldüğüme bakılmasın, içim buruk. Erken veda etmek zorunda kaldığım Sonay'ımla daha çok zaman geçirip, duygudan duyguya koşup coşmak isterdim ama bu hikaye buraya kadarmış" dedi.

