Şarkıcı Duygu Soylu yeni teklisi 'Güneyde Bir Yere'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Teklisi hakkında Soylu, "Bugüne kadar şarkılarıma gelen tepkilerden ve sesime yapılan yorumlardan oldukça memnunum. Büyük bir ekiple yol alıyoruz. 'Güneyde Bir Yere' şarkım tam bir yol şarkısı, bir ilişkinin bitişindeki sitem, isyan ve vazgeçişi anlatan, dinleyenlerin iliklerine kadar hissedeceği bir çalışma oldu" dedi. Sözü Sadettin Dayıoğlu'na müziği Duygu Soylu'ya ait olan şarkı Kenan Doğulu prodüktörlüğünde Doğulu Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.