Duygu Sarışın'ın 'Çağatay Ulusoy' sessizliği
Çağatay Ulusoy'la ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Duygu Sarışın, sevgilisiyle ilgili sorular karşısında utangaç tavırlar sergileyip sessiz kaldı.
Oyuncu Duygu Sarışın, 'Atatürk 2' filminin Kanyon'daki galasında boy gösterdi. 6 yıllık sevgilisi Çağatay Ulusoy'la 6 aylık ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren oyuncunun keyfi yerindeydi. Kırmızı halıda habercilerle sohbet eden Sarışın, Ulusoy'la ilgili sorular karşısında utangaç tavırlar sergileyip sessiz kaldı.