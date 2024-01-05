Oyuncu Duygu Sarışın, 'Atatürk 2' filminin Kanyon'daki galasında boy gösterdi. 6 yıllık sevgilisi Çağatay Ulusoy'la 6 aylık ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren oyuncunun keyfi yerindeydi. Kırmızı halıda habercilerle sohbet eden Sarışın, Ulusoy'la ilgili sorular karşısında utangaç tavırlar sergileyip sessiz kaldı.