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Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli
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14 Aralık 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 17:00:00

Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli

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Ege Kökenli, okul sıralarına geri dönüyor.

'Duy Beni' dizisinin Bahar'ı Ege Kökenli, okul sıralarına geri dönüyor. Haliç Üniversitesi Konservatuvar mezunu olan Kökenli, oyunculuk uğruna ara vermek zorunda olduğu bölüme kaydını yaptırdı. Sosyal medyadan açıklama yapan 29 yaşındaki Kökenli, ''Bir çılgınlık yaptım af yasası ile zamanında konservatuvara girmek için yarıda bıraktığım ilk üniversiteme geri döndüm. Çok heyecanlıyım, kampüste her yerden karşınıza çıkabilirim. Okumanın yaşı yoktur'' dedi.

Etiketler : duy beni ege kökenli oyuncu
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