Duvaklı Hande

Popçu Hande Yener, Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Popçu, konserinde Hakan Akkaya imzalı iki özel tasarım kostüm giydi. İlk olarak inci ve değerli taşlı siyah elbisesi, siyah dev duvağı ile sahneye çıkan Yener, sonrasında büyük kollu beyaz deri kıyafet giydi. Yener'in 10 dansçısına da 100 parçadan oluşan 2 ayrı dans kostümü yapıldı. Popçu sahnesinde dünden bugüne kadar olan eserlerini seslendirdi.