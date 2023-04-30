Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün başrolünü paylaştığı 'Tuzak' dizisi reyting kurbanı oldu. Yapım, 26'ncı bölümde ekrana veda etti. Soral, ekip arkadaşlarıyla sette çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. Oyuncu altına, "Düştüğümüz en güzel tuzak... Oyuncu arkadaşlarım, yönetmenlerim, senaristlerim, kamera arkasındaki tüm ekibim, hepinize çok teşekkür ederim. Ben bu evde, aile olmak için kan bağı olmasına gerek olmadığını öğrendim. Sizi çok seviyorum" yazdı.