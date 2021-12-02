En son 'Aşk 101' dizisinde rol alan Kubilay Aka, bir ödül töreninde Miray Daner ve erkek arkadaşı Oğulcan Engin'le pişti olmuştu. Önceki akşam objektiflere yansıyan oyuncu açıklamalarda bulundu. Aka, "Çok kalabalıktı kendisini görmedim. Görsem selam verirdim. Düşman değiliz" dedi. Miray Daner ise törende, "Aynı sektörün içindeyiz. Tabii ki denk gelebiliriz. Ödül alan herkesi alkışladığım gibi Kubilay Aka'yı da alkışladım" açıklamasını yapmıştı.