Dünya'yla Benim Aramda'nın Kenan'ı

Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Melisa Döngel'in yer alacağı Disney Plus'ın "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Yapıma 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Metin Akdülger dahil oldu. Oyuncu, projede Kenan rolüne hayat verecek. MF Yapım'ın imzalı dizinin oyuncuları önümüzdeki günlerde sete çıkarak kamera karşısına geçecek.

