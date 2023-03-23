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23 Mart 2023 Perşembe 16:25:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 16:25:00

Dünyaca ünlü sanatçılar ramazan mesajları paylaştı

Kaynak: AA

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Yusuf İslam, Maher Zain, Sami Yusuf, ABD'li şarkıcı SZA ve ABD'li model Bella Hadid'in de aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim, kişisel sosyal medya hesaplarında ramazan ayına dair paylaşımlarda bulundu.

İngiliz sanatçı Yusuf İslam, Instagram hesabında 2018'de yayınladığı "Ramadan Moon" şarkısı ile ramazan ayının anlamını açıklayan bilgilere yer verdi.

Lübnan asıllı İsveçli R&B şarkıcısı Maher Zain, Instagram'daki mesajında, ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günleri, Allah ile daha iyi bağ kurmak için en iyi şekilde değerlendirelim. Ramazan ayı boyunca huzur, neşe ve bereket bulmanız dileğiyle."

İngiliz sanatçı Sami Yusuf, Instagram'da hayırlı ramazanlar dilediği bir videoyu paylaşarak, "Hepinize sevgi, mutluluk ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li model Bella Hadid, Instagram hesabında ramazan ayını kutlayan bir illüstrasyona yer vererek, "Herkesin ramazan ayı mübarek olsun. Huzur dolu bir ay dilerim." paylaşımında bulundu.

Rap sanatçısı DJ Khaled, bir sosyal medya kullanıcısının kendisiyle ilgili paylaştığı eğlenceli bir gönderiyi hikayesine taşıyarak, "Hepinizin ramazanı mübarek olsun" mesajına yer verdi.

SZA adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Solana Imani Rowe da Bella Hadid'in "Ramazan mübarek olsun" gönderisini alıntılayarak, Instagram'daki hikayesinde paylaştı.

Hadid kardeşlerden Alana Hadid ile babaları Mohamed Hadid, Filistinli görüntü yönetmeni Omar Rammal ve Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik de sosyal medyada ramazan ayına dair paylaşımlarda bulundu.

Etiketler : sanatçı ramazan mesajları bella hadid dj khaled maher zain yusuf islam sami yusuf

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