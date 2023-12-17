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Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
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17 Aralık 2023 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 12:30:00

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AC/DC grubunun Facebook'ta yayımladığı mesajda, "Colin Burgess'in ölümüne çok üzüldük. Kendisi saygıdeğer bir sanatçı olmanın yanı sıra bizim ilk bateristimizdi. Huzur içinde Rock and Roll'la." ifadeleri kullanıldı.

Avustralyalı sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Burgess, 1973'te kardeşi Angus, ritim gitarist Malcolm Young, vokalist Dave Evans ve basçı Laryy Van Kriedt ile AC/DC grubunu kurmuştu.

Etiketler : rock müzik grubu acdc baterist colin burgess
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