Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk

Amerika merkezli internet sitesi 'TC Candler' bu yıl da "Dünyanın en yakışıklı ve en güzel 100 ünlü yüzünü" belirledi. "2021'in en yakışıklı 100 erkeğini seçin" diye sunulan listede Kerem Bürsin, Çağatay Ulusoy, Can Yaman, Akın Akınözü ve Barış Murat Yağcı yer aldı. PewDiePie adıyla bilinen İsveçli YouTuber Felix Kjellberg dünyanın en yakışıklı ismi seçildi.