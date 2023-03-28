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28 Mart 2023 Salı 17:49:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 17:49:00

Dünya Tiyatrolar Günü'nde acı kayıp

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Ünlü oyuncu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti. 'Leyla ile Mecnun' dizisinin aksakallı dedesi olarak tanınan oyuncu böbrek yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. Engür'ün vefat haberinin ardından, sanatçı dostları ile sevenleri baş sağlığı mesajları yayınladı. Kariyerinde sinema ve diziyle sınırlı kalmayıp tiyatroda da yer alan oyuncu "SüngerBob KareŞort" çizgi dizisinde Squitward'ü, Susam Sokağı'ndaki 'Büdü'yü, Red Kit çizgi filminde 'Red Kit'i seslendirdi.

Etiketler : dünya tiyatrolar günü ismail köksal engür leyla ile mecnun

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