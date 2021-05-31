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31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:34:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:34:00

DÜNYA MODASINA YÖN VERİYORMUŞ

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Bir süredir Londra'da yeni şarkısının hazırlığını yapan Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi.

Bir süredir Londra'da yeni şarkısının hazırlığını yapan Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Son çıkardığı şarkısı Retrograde'den bahseden Tilki, adının dünyada duyulmasıyla modaya yön verdiğini söyledi. Genç popçu, "Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmak ve stilimi göstermekti. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı. Sektöre girdiğimi buradan anlayabiliriz" diyerek iddialı konuştu.

Etiketler : aleyna tilki londra kuruçeşme moda
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