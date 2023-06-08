Dünya listelerinde

Son dönemde çıkardığı şarkılarla dijital mecralarda listelerin zirvesinden inmeyen Semicenk'in başarısı dünya vitrinine taşındı. Dünyadaki tüm sanatçıların dijital mecralardaki (Spotify, Apple Music, Youtube, Itunes, Shazam, Deezer) dinlenme sayılarının ölçüldüğü Kworb'un verilerine göre Semicenk 79. sıradan, Top 100'e giren ilk Türk sanatçı oldu. Semicenk listede, Billie Eilish, Lady Gaga, Kanye West, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.