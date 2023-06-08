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08 Haziran 2023 Perşembe 17:07:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 17:07:00

Dünya listelerinde

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Semicenk'in başarısı dünya vitrinine taşındı.

Son dönemde çıkardığı şarkılarla dijital mecralarda listelerin zirvesinden inmeyen Semicenk'in başarısı dünya vitrinine taşındı. Dünyadaki tüm sanatçıların dijital mecralardaki (Spotify, Apple Music, Youtube, Itunes, Shazam, Deezer) dinlenme sayılarının ölçüldüğü Kworb'un verilerine göre Semicenk 79. sıradan, Top 100'e giren ilk Türk sanatçı oldu. Semicenk listede, Billie Eilish, Lady Gaga, Kanye West, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.

Etiketler : semicenk dünya listeleri başarı
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