Dünya kupası finali sitemi

Dijitalde yayınlanacak olan 'Magarsus' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Çağlar Ertuğrul, Dünya Kupası siteminde bulundu. Oyuncu, Katar'da düzenlenen Arjantin ile Fransa arasında gerçekleşen final saatinde sete çağırılınca sosyal medya hesaplarından isyan etti. Ertuğrul, "Her maçı izledim. Finalini neden izlemeyeyim? Bundan sonra sözleşmeme, 'Önemli günlerde ve önemli olaylarda artık sahne çekmeyeceğim' diye ekleteceğim" dedi.

