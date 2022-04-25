Dünürler iftarda buluştu

İbrahim Tatlıses, kızı Melek Zübeyde'nin kayınpederi Ali Akkaş ve gelini Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli ile beraber Kuruçeşme'deki, bir mekanda iftar yaptı. Çıkışta habercilere konuşan Tatlıses, ''Uzun süredir dünürler bir araya gelemiyorduk, bugün fırsat bulup buluştuk'' dedi. Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Tatlıses "Gördüğünüz gibi ayaktayım, sağlığım yerinde. Program da tüm hızıyla devam ediyor" dedi.