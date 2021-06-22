‘Duman'la hasret bitiyor

KüçükÇiftlik Park, kapılarını rock için açıyor. Kariyerinde başarılı işlere imza atan grupların yer alacağı etkinlik, 9-10 Temmuz tarihlerinde Duman ile start alacak. Pandemi kurallarına göre düzenlenecek olan etkinlikte müzikseverler uzun zaman sonra başlayan konserlerle eğlencenin tadını çıkaracak.