Düğününde iki gelinlik giyecek

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak nişanlandığı Levent Dörter ile evlilik hazırlıklarına başladı. İkili, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Çift, mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Önümüzdeki aylarda da dünyaevine girmeyei planlayan Çıtak, düğünde giyeceği gelinlikler hakkında konuştu. İki gelinlik giyeceğini söyleyen şarkıcı, "Bir tanesini Türk modacı yapacak diğerini de yabancı bir modacı yapacak" dedi. Babasının Bodrum'da yaptığı trafik kazasının ardından uzun süredir konuşmadığı kardeşi İdo Tatlıses ile barışan ve ardından aynı sahneyi paylaşan Çıtak, "Yurtta sulh, cihanda sulh" diyerek aralarındaki sorunun ortadan kalktığını dile getirdi.

