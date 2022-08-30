Düğüne hazırlanıyor

Nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy'la evlilik hazırlığı yapan oyuncu Berk Oktay, önceki gün tek başına görüntülendi. Oyuncu, Zorlu'da bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yeni sezonda 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Oktay, heyecanlı olduğunu belirtti. 9 Eylül'de Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünya evine girecek olan Oktay, düğün hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.