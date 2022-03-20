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20 Mart 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 10:30:00

Düğün tarihi Demet'te

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Evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikâh tarihine Özdemir, karar verecek. Koç, "Demet nerede ve nasıl isterse öyle evleneceğiz" dedi.

Evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikâh tarihine Özdemir, karar verecek. Koç, "Demet nerede ve nasıl isterse öyle evleneceğiz" dedi.

En son dijitalde yayınlanan 'Aşk Taktikleri' adlı filmde rol alan oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'la önceki akşam bir arkadaşlarının doğum gününe katıldı. Keyifli geçen gece sonu ikili, habercilerle sohbet etti. Yazın hayatlarını birleştirecekleri iddia edilen çiftten Koç, "Tarihle ve yerle ilgili bir karar vermedik" derken "Demet nerede ve nasıl isterse öyle evleneceğiz" dedi. Habercilerin "Beraber aynı klipte oynamayı ister misiniz?" sorusuna Özdemir, "Çok isterim tabii ki aynı klipte oynamayı" cevabını verdi. Şarkıcı oyuncu sevgilisi Demet Özdemir'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 818 bin lira değerinde tek taş yüzükle evlenme teklifinde bulunmuştu. Koç, Özdemir'i evinden Rolls Royce marka bir arabayla almış ve Sarıyer'de geceliği 150 bin lira olan bin otelin kral dairesinde romantik bir yemek için kesenin ağzını açmıştı.

Etiketler : Düğün tarihi Demet Demet Özdemir Rolls Royce
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