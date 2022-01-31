Düğün tarihi belli değil
Öykü Gürman, Rize Ricosta Hotel'de düzenlenen gecede şarkılarını seslendirdi.
Öykü Gürman, Rize Ricosta Hotel'de düzenlenen gecede şarkılarını seslendirdi. Paris'de evlenme teklifine 'Evet' diyen şarkıcı, Fatih İçmeli ile kamera karşısına geçerek soruları cevapladı. Gürman, sevgilisinin evlilik teklifiyle ilgili " Sürpriz oldu bana. Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Herşeyin usulüne göre olmasını istiyorum. Ailelerimizde böyle istiyor" dedi. Fatih İçmeli ise düğün tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.