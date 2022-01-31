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31 Ocak 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 10:30:00

Düğün tarihi belli değil

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Öykü Gürman, Rize Ricosta Hotel'de düzenlenen gecede şarkılarını seslendirdi.

Öykü Gürman, Rize Ricosta Hotel'de düzenlenen gecede şarkılarını seslendirdi. Paris'de evlenme teklifine 'Evet' diyen şarkıcı, Fatih İçmeli ile kamera karşısına geçerek soruları cevapladı. Gürman, sevgilisinin evlilik teklifiyle ilgili " Sürpriz oldu bana. Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Herşeyin usulüne göre olmasını istiyorum. Ailelerimizde böyle istiyor" dedi. Fatih İçmeli ise düğün tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Etiketler : Düğün tarihi belli değil Öykü Gürman Ricosta Hotel
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