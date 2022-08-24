Düğün sonrası sete çıktı

Geçtiğimiz hafta yedi yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'le İtalya'da tarihi Villa Rizzardi kalesinde masalı bir düğünle evlenen Serkan Çayoğlu soluğu sette aldı. Oyuncu, Aslı İnandık'la başrolünü paylaşacağı 'Oregon' filminin çekimlerine başladı. Senaryosunu Ümit Ünal'ın kaleme aldığı yapımda, 80'li yıllarda geçen gerçek bir hikaye anlatılacak.