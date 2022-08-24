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24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00:00

Düğün sonrası sete çıktı

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Geçtiğimiz hafta yedi yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'le İtalya'da tarihi Villa Rizzardi kalesinde masalı bir düğünle evlenen Serkan Çayoğlu soluğu sette aldı.

Geçtiğimiz hafta yedi yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'le İtalya'da tarihi Villa Rizzardi kalesinde masalı bir düğünle evlenen Serkan Çayoğlu soluğu sette aldı. Oyuncu, Aslı İnandık'la başrolünü paylaşacağı 'Oregon' filminin çekimlerine başladı. Senaryosunu Ümit Ünal'ın kaleme aldığı yapımda, 80'li yıllarda geçen gerçek bir hikaye anlatılacak.

Etiketler : Düğün sonrası sete çıktı Özge Gürel Aslı İnandık
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