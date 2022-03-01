Düğün öncesi operasyon

Oyuncu Demet Özdemir ile yazın nikâh masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, düğün öncesi bakıma girdi. Koç, göbek ve kalçasındaki yağları aldırdı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç, kendini düğününe hazırlıyor. Oyuncu Demet Özdemir'le hayatlarını birleştirme arifesinde olan Koç, düğün öncesi bakıma girip bir dizi operasyon geçirdi. 'Söylemezsem Olmaz' programında şarkıcının İstanbul'da bir klinikte göbek ve kalça bölgelerindeki fazla yağları liposuction yöntemiyle aldırdığı iddia edildi. Şarkıcı oyuncu sevgilisi Demet Özdemir'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 818 bin lira değerinde tektaş yüzükle evlenme teklifinde bulunmuştu. Koç, Özdemir'i evinden Rolls Royce marka bir arabayla almış ve Sarıyer'de geceliği 150 bin lira olan bir otelin kral dairesinde romantik bir yemek için kesenin ağzını açmıştı.