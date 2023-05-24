Düğün öncesi film hüsranı

Bu sezon final yapması planlanan 'Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin marka yüzü olduğu dijitaldeki projesi iptal edildi. 20 Haziran'da Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin filmi çekilecekti. Bu yaz platform için çekilecek yapımda başrol oynayacaktı. Ancak proje son dakika iptal oldu. Daha önce bu film için başka bir projesini iptal eden oyuncunun, önümüzdeki sezon için bir süre çalışmayıp dinleneceği öğrenildi.

