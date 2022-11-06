Düğün öncesi bakıma girdi

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star 2022 yarışmasında birlikte yarıştığı Sude Burcu ile evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal, düğün öncesi kendini bakıma aldı. Oyuncu saçlarına bakım yaptırmak için soluğu Ataşehir'deki Gold Cityhair'de aldı. Öcal, saçlarını PRP tedavisi yaptırarak kuvvetlendirdi. Öcal, erkeklerin en az kadınlar kadar bakım yaptırdığını metroseksüelliğin gerekli olduğu söyledi.