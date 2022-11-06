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06 Kasım 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 12:00:00

Düğün öncesi bakıma girdi

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Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star 2022 yarışmasında birlikte yarıştığı Sude Burcu ile evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal, düğün öncesi kendini bakıma aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star 2022 yarışmasında birlikte yarıştığı Sude Burcu ile evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal, düğün öncesi kendini bakıma aldı. Oyuncu saçlarına bakım yaptırmak için soluğu Ataşehir'deki Gold Cityhair'de aldı. Öcal, saçlarını PRP tedavisi yaptırarak kuvvetlendirdi. Öcal, erkeklerin en az kadınlar kadar bakım yaptırdığını metroseksüelliğin gerekli olduğu söyledi.

Etiketler : Düğün öncesi bakıma girdi Survivor All Star 2022 Mert Öcal Sude Burcu
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