Düğün heyecanı başladı

Oyuncu ve model Mert Öcal, Survivor All Star 2022 yarışmasında birlikte yarıştığı Sude Burcu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Öcal ve Burcu törenden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin yakın zamanda nikah masasına oturacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Mert Öcal, partide sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etmişti.

