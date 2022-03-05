Düğün her an olabilir

Başrolünü Engin Öztürk'le paylaşacağı 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisi için sete çıkan İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan ile gece gezmesinde görüntülendi. İkili, bir mekanda arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlayan Helvacıoğlu, evililik soruları karşısında, "Bilmem, belki her an olur sürpriz. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz" dedi.

