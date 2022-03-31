Düğün hazırlıkları başladı

'Kiracı' adlı dizinin başrolünde yer alacak olan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, evliler kervanına katılıyor. Yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson'la yaz aylarında dünya evine girmeye hazırlanan oyuncu, açıklamalarda bulundu. Deniz, gelinlik provasına başladığını söyledi. Oyuncu, "Düğün tarihimiz birkaç ay içerisinde ama iş duruma da bağlı bir kaç gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım" dedi.