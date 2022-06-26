Düğün alışverişi

Milli basketbolcu Cedi Osman ile 7 Temmuz'da Çeşme'de dünyaevine girecek olan oyuncu Ebru Şahin, düğün alışverişine çıktı. 'Destan' dizisinde savaşçı bir karakter olan 'Akkız'ı canlandıran Şahin, İstinyePark'ta görüntülendi. Oyuncu Cartier ve Hublot gibi dünyaca ünlü mücevher ve saat mağazalarını gezerek alışveriş yaptı. Oyuncunun sade ve şık alışveriş stili de gözlerden kaçmadı.