Düğün alışverişi

Geçtiğimiz hafta evliliğe ilk adım atarak aile arasında nişanlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, düğün alışverişine çıktı. İkili, Vadistanbul'da beyaz eşya ve mobilya mağazalarını gezdi. Keyifli oldukları görülen çift, habercilere mutluluk pozu verdikten sonra alışverişlerine devam etti.