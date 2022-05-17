Dudak uçuklatan elbise fiyatı: 9 bin 750 lira

Oyuncu Demet Özdemir başrolünü Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Melisa Döngel'le paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan "Dünya'yla Benim Aramda" dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yazın Oğuzhan Koç'la dünya evine girecek olan Özdemir'in sosyal medya hesabında paylaştığı kahverengi elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Oyuncunun askılı kıyafetinin değerinin 9 bin 750 lira olduğu öğrenildi.





