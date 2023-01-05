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05 Ocak 2023 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 10:30:00

Dublör kullanmadı

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Başrolünde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın yer aldığı '49' filmi vizyona geri sayıma başladı.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın yer aldığı '49' filmi vizyona geri sayıma başladı. Doğandemir, projeye hazırlık sürecinde kendini kampa soktu. Filmde aksiyon sahnelerindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, set öncesi yakın dövüş ve silah kullanma eğitimleri aldı. Doğandemir, yapımın birçok zorlu sahnesinde dublör kullanmadı.

Etiketler : Dublör kullanmadı İsmail Hacıoğlu Hande Doğandemir
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