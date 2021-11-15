VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ordusundan çok konuşulacak itiraf!
AK Parti'de görev değişimi!
Ermenistan'da Karabağ depremi! Görevden alındı
Bakan Çavuşoğlu: İran'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
Mehmetçiğe kalkan, teröriste set!
Türk devlerinden kritik imzalar!
Ümit Kocasakal: Partiyi Kılıçdaroğlu işgalinden kurtarın
Türk Konseyi için dikkat çeken açıklama
Ford Futgolf Ligi'nde 2021 sezonu “THE GRAND FINAL” ile sona eriyor
MİA Teknoloji Halka Arzı İçin Talep Toplama Başladı
Dünyanın en önemli firmaları Türkiye'ye taşınıyor
Eren Kış-3 darbesi!
PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon
Türk Devleti Teşkilatı İran'ı korkuttu!
Osman Öcalan öldü
'Elmalı davası'nda 7'nci duruşma başladı!
Komplo teorileri gökyüzüne ulaştı!
CHP'li İBB yine başrolde!
Vatandaşlar mağdur oldu: Bu çok büyük bir ayıptır!
"Kılıçdaroğlu'na hakkınızı helal edecek misiniz?"
Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'a sert tepki
Garanti BBVA için önemli gelişme
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye S-400 tepkisi: Siz verdiniz de almadık mı?
AK Parti'de gündem "asgari ücret zammı"
15 Kasım 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 14:00:00

Dubai'nin Türk güzeli

ABONE OL

Miss Fashion Türkiye 1'incisi Elif Yılmaz, Dubai'de gerçekleşen Miss Fashion World'den dereceyle döndü.

Miss Fashion Türkiye 1'incisi Elif Yılmaz, Dubai'de gerçekleşen Miss Fashion World'den dereceyle döndü. Yılmaz, 30 ülkenin katıldığı yarışmada "first runner-up" seçildi. Yılmaz, yarışma sonrası mutluluğunu "Dereceye gireceğime olan inancım tamdı. Bu sonuç benim için sürpriz olmadı. Bu yarışma için ertelediğim birçok projem vardı. Türkiye'ye döner dönmez, özellikle oyunculukla ilgili projelerime ağırlık vereceğim" sözleriyle dile getirdi.

Etiketler : Miss Fashion Türkiye 1'incisi Elif Yılmaz Dubai
Romantik kareleri beğeni topladı

Romantik kareleri beğeni topladı
Ödüle doymuyor

Ödüle doymuyor
Megan Fox İstanbul'da

Megan Fox İstanbul'da
Nakille gelen ikinci hayat

Nakille gelen ikinci hayat
Romanlar Uraz'a bayılıyor

Romanlar Uraz'a bayılıyor
IMDb'de yükselişte

IMDb'de yükselişte
Akkız için 6 saat eğitim aldım

Akkız için 6 saat eğitim aldım
Setlere döndü

Setlere döndü
Sete çıktı

Sete çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER