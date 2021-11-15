Dubai'nin Türk güzeli

Miss Fashion Türkiye 1'incisi Elif Yılmaz, Dubai'de gerçekleşen Miss Fashion World'den dereceyle döndü. Yılmaz, 30 ülkenin katıldığı yarışmada "first runner-up" seçildi. Yılmaz, yarışma sonrası mutluluğunu "Dereceye gireceğime olan inancım tamdı. Bu sonuç benim için sürpriz olmadı. Bu yarışma için ertelediğim birçok projem vardı. Türkiye'ye döner dönmez, özellikle oyunculukla ilgili projelerime ağırlık vereceğim" sözleriyle dile getirdi.