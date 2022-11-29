Dubai'den teklif

En son ekranlara veda eden 'Gül Masalı' dizisinde yer alan oyuncu Elif Yılmaz, 26 yaşına bastı. Oyuncu, yeni yaşını Ulus'taki bir mekanda arkadaşlarıyla kutladı. Çıkışta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, Dubai'de bir mücevher markasının yüzü olacağını söyledi. Yılmaz, "Takıları çok severim. Yakın zamanda hem tatil hem de iş amaçlı ülkeye gideceğim" dedi. Oyunculuğun yanı sıra pilotluk eğitimi alan oyuncu, sınavları geçtiğini söyledi. Yılmaz, "Pilotluk sınavlarını geçtim. Çok şükür o da bitti. Şimdi tek başıma uçmayı bekliyorum" dedi.