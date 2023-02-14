Dubai'de yardım toplayacak

Meryem Uzerli, Dubai'deki TIME 100 Awards Töreni'nde depremzedeler için yardım toplayacak. Sosyal medya sayfasından "Herkes lütfen elinizden geldiğince destek verin... Böyle günlerde ve her zaman en önemlisi insan olarak birbirimize destek olmamız" mesajını paylaşan oyuncu, hem AHBAP'a hem de UNICEF'e bireysel bağış yapmanın yanı sıra yardım toplamak için harekete geçti. BAE'deki dostlarıyla görüşen Uzerli, Dubai'ye gitti ve törende katıldığı TIME 100 Awards Töreni'nde Hollywood yıldızlarıyla birlikte Türkiye'deki depremzedeler için bağış toplayacak.

